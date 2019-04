3 miljoen euro ondersteuning voor ALS-onderzoek in 2018 NLA

05 april 2019

10u19

Bron: Belga 0 In 2018 ontvingen de ALS Liga België en het onderzoeksteam van de KU Leuven/VIB bijna 2 miljoen euro aan donaties voor de opstart voor wetenschappelijk onderzoek naar de zenuwspierziekte ALS. Samen met vijf lopende projecten is dat goed voor ruim 3 miljoen euro ondersteuning in 2018. Dat meldt ALS Liga België vzw vandaag.

"De samenwerking tussen onze twee organisaties is van uitermate belang om de zoektocht naar mogelijke oplossingen verder te zetten", zeggen professor Philip Van Damme en professor Ludo Van Den Bosch van het laboratorium neurobiologie KU Leuven/VIB. "Dankzij de fondsenwervingsinitiatieven van de ALS Liga en de expertise van het onderzoeksteam kan het wetenschappelijk onderzoek naar ALS gegarandeerd blijven.”

ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose, kort ALS, is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. De ziekte legt het lichaam progressief volledig lam vanaf de nek. Je kan niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen en raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing.

ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. Wereldwijd lijden naar schatting 400.000 mensen aan de ziekte. De meeste patiënten krijgen ALS rond 60 jaar maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

ALS Liga België, een niet-gesubsidieerde vzw, tracht de laatste levensjaren van patiënten zo kwalitatief mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak, hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie uit te lenen en voor hun rechten op te komen bij de overheid. Het wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en gefinancierd via het fonds A Cure for ALS. De zorg op maat wordt verstrekt via het fonds MaMuze.