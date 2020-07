3-jarig meisje overleden aan coronavirus: “Laat dit een wake-upcall zijn” TTR

24 juli 2020

11u06 366 Er is enkele dagen geleden een 3-jarig kindje gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Dat zegt de interfederale woordvoerder Boudewijn Catry vandaag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Het is het jongste slachtoffer in ons land. “Laat dit een wake-upcall zijn”, benadrukt Catry.



Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum deelde Catry mee dat er “een 3-jarig meisje is gestorven aan Covid-19". “Dit raakt ons diep, als wetenschappers, maar ook als ouders. We willen dan ook ons diepste medeleven betuigen aan de familie”. Het kind zou ernstige onderliggende aandoeningen gehad hebben.

Gemiddeld zijn er nu 3 sterfgevallen per dag, zegt Catry. “Recent nog iemand van 18 jaar. Laat dit een wake-upcall zijn. Het is eerder uitzonderlijk dat jonge mensen overlijden, maar het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is. Niemand kan zich permitteren om Covid-19 te negeren. Laat het verlies van deze twee jonge mensen, en van de 9.810 andere coronaslachtoffers, ons terug met de voeten op de grond zetten. Het virus is er nog steeds en we mogen onze aandacht niet laten verslappen.”

Gemiddeld liepen er vorige week 220 personen het coronavirus op. Maandag waren er zelfs 416 nieuwe besmettingen. “Het is van het allergrootste belang dat we deze infectiesneeuwbal gestopt krijgen om het ergste te voorkomen”, aldus Catry.

Gemiddeld worden er ook vijftien personen per dag in het ziekenhuis opgenomen. Op dit moment liggen er 203 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 40 op intensieve zorg. “Ook die cijfers gaan dus in stijgende lijn.”

