3 jaar cel en bijna 300.000 euro schadevergoeding voor prostituee die leraar afperste tot de dood Jelle Houwen

21 juni 2018

10u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 37-jarige prostituee uit Tielt werd deze ochtend zwaar gestraft omdat ze een 55-jarige leerkracht zo hard afperste dat de man uiteindelijk uit het leven stapte. De vrouw kreeg drie jaar effectieve celstraf wegens afpersing en poging tot afpersing met de dood tot gevolg. Dat valt nog mee aangezien de maximumstraf 20 jaar bedraagt. Maar vooral de schadevergoedingen die de vrouw moet betalen wegen zwaar door. Ze moet de nabestaanden van de leerkracht haast 300.000 euro terugbetalen.

De vrouw leerde de leerkracht eind 2015 kennen en knoopte een seksuele relatie met hem aan. In ruil overlaadde de leraar haar met kilo’s goud uit de familieschatten. De rechter erkende dat er de eerste maanden van hun relatie geen sprake was van afpersing. Voor afpersing werd ze voor de periode tot 20 april 2016 vrijgesproken. De 76.100 euro aan goud die ze in die eerste maanden ontving moet ze ook niet terugbetalen.

Maar vanaf 20 april 2016 oordeelt de rechter dat er duidelijk sprake is van een dreigende taal in haar sms'en en telefoons die ze pleegt aan de leerkracht. Zo blijft ze daarin telkens opnieuw om goud smeken en nieuwe afspraakjes. Dat had ze nodig om uit de schulden te raken en een huis te financieren. Als de leerkracht weigerde, dreigde ze alles openbaar te maken aan zijn vrouw, zijn kinderen en op de school waar de man werkt.

"Je jaagt me de dood in"

Gedurende de volgende 8 maanden was er wel degelijk sprake van afpersing, oordeelt de rechter. Ze wisselde met de leerkracht liefst 1.300 smsen uit die vaak een bedreigend en chanterend karakter hadden. Uiteindelijk werd het de leerkracht teveel en stapte hij op 6 december uit het leven. De dag voordien had ze hem nog liefst 76 berichten gestuurd en 21 oproepen gepleegd. De man waarschuwde haar ook dat het hem teveel werd: “hou er mee op, je jaagt me de dood in.” Maar de vrouw bleef verder doen, ook nadat ze alles al had verteld aan zijn vrouw, en ook nadat de man al zelfmoord pleegde.

"Pure hebzucht"

“De vrouw ging te werk met een pure hebzucht en verpakte alles bijzonder professioneel in een web van seksuele diensten”, motiveerde de rechter. De vrouw moet de nabestaanden nu bijna 300.000 euro terugbetalen. 148.400 euro aan goud die ze ontving in de periode van 20 april tot 6 december 2016, en die ze kreeg om in alle talen te zwijgen. 88.495 euro vloeit voort uit het inkomstenverlies die de weduwe misloopt van het werk als leraar van haar partner. Dat werd berekend tot de pensioensleeftijd van de man. En tot slot werd er ook 46.000 euro morele schadevergoeding toegekend aan de weduwe, de kinderen en kleinkind.

De prostituee verliet met opgestoken middelvingers de zaal.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.