3.845 Vlamingen bewogen sinds 2017 op doktersvoorschrift: “De beweegcoach geeft tips, maar patiënten moeten er zelf mee aan de slag gaan” AW

04 januari 2019

11u14 0 In 2015 introduceerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) ‘Bewegen op Verwijzing’. De bedoeling? De zittende Vlaming met een verhoogd gezondheidsrisico door middel van een doktersvoorschrift aan het bewegen krijgen. Dat lijkt te werken: sinds mei 2017 werden 3.845 patiënten doorverwezen naar een zogenaamde beweegcoach.

Naar het werk fietsen, na de lunch een stukje wandelen of tuinieren: zulke bijzondere voorschriften kunnen dokters in 181 van de 308 Vlaamse gemeenten wel eens aan hun patiënten voorleggen. Met het voorschrift ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) hebben personen recht op professionele coaching en een beweegplan.



Zo’n beweegcoach heeft verschillende taken: hij gaat op zoek naar de juiste vorm van beweging, zorgt ervoor dat het beweegplan haalbaar is en waakt over eventuele valkuilen. “De eerste keer dat patiënten langskomen, ga ik samen met hen op zoek naar een voorstel op maat”, aldus Hilde Maes, beweegcoach in Rotselaar. “We praten een uurtje waarna ik hen een eerste opdracht meegeef.” Het is immers de bedoeling dat de patiënten zelf aan de slag gaan. Na een week evalueert beweegcoach Hilde Maes of de uitgevoerde opdracht een slaagkans voorspelt voor het vooropgestelde beweegplan.

Alternatief met kans op slagen

De opdrachten mogen trouwens niet te ingrijpend zijn: “Vragen om vroeger op te staan is al tamelijk ingrijpend”. Vaak ondernamen personen al talrijke gezondheidsinitiatieven voordat ze bij een beweegcoach aankloppen, zonder enig succes. Het is dan aan de coach om op zoek te gaan naar een alternatief dat wel een kans op slagen heeft: “Ik geef voornamelijk tips. Met sommige patiënten ga ik dan weer op zoek naar verenigingen waarbij ze zich kunnen aansluiten. Die laatste groep is bijvoorbeeld eerder op zoek naar het sociaal contact.”

Gezondheidsklachten

Gezondheidsklachten waarna een doktersvoorschrift voor BOV volgt, kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. “Oudere mensen met bijvoorbeeld hartproblemen, personen met overgewicht, vrouwen na een zwangerschap of personen met een burn-out komen hier het vaakst over de vloer”, legt Maes uit. Andere klachten kunnen rugpijn, diabetes en eenzaamheid zijn.

Kostenplaatje

De prijs voor zo’n beweegcoach valt ook best mee: “De financiële drempel mag niet te hoog zijn. Dan zouden we een belangrijke groep uitsluiten”. De kostprijs van een individuele sessie bedraagt vijf euro per kwartier. “Een uurtje kost dus twintig euro”, zegt Hilde Maes nog. “Maar verschillende gemeenten, waaronder Leuven, betalen de helft terug.” Daarnaast geldt er nog een verhoogde tegemoetkoming voor kwetsbare bevolkingsgroepen.