3,7 procent bestuurders te snel tijdens flitsmarathon TT

09 oktober 2020

11u27

De politie heeft tijdens de flitsmarathon 959.144 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden er 35.443 boetes uitgeschreven voor overdreven snelheid, van 331 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken. Met andere woorden: 3,7 procent van de gecontroleerde bestuurders reed te snel. Dat is een aanzienlijke stijging in vergelijking met de vorige flitsmarathon, in oktober 2019, toen 2,55 procent van de gecontroleerde bestuurders te hard op het gaspedaal drukte.

Volgens de federale politie is de oorzaak van de stijging niet ver te zoeken. “Door de coronacrisis rijden er minder auto’s op de weg, waardoor bestuurders de neiging hebben om sneller te rijden”, klinkt het. “Het is duidelijk dat de strijd tegen snelheidsduivels nog niet gestreden is. De coronacrisis is dan ook geen excuus om harder op het gaspedaal te drukken.”



De dertiende flitsmarathon vond plaats van woensdag 7 oktober 6 uur tot donderdag 8 oktober 6 uur. In totaal namen 125 politiezones deel aan de actie.