3,5 jaar na aanslagen slachtoffers vechten nog steeds voor centen BST

15 november 2019

05u00 1 Ruim drieënhalf jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel is er van een eenduidige schaderegeling en begeleiding voor de slachtoffers nog steeds geen sprake. Ze moeten zélf met verzekeraars onderhandelen, wat niet altijd vlot verloopt. De minister belooft beterschap.

"Waarom moeten terreurslachtoffers telkens vechten voor iets waarop ze recht hebben?" Dat vraagt Valérie Gérard zich af. De advocate van Life4Brussels, een vereniging die 196 directe en indirecte slachtoffers vertegenwoordigt, verloor zelf een nichtje bij de aanslagen. "Voor sommigen is het echte strijd om door de medische expertise voldoende erkend te worden. De verzekeraar geeft hen zo de indruk dat ze minder slachtoffer zijn dan ze zich voelen."

Neem nu het verhaal van Faisal El Abouzi, die op 22 maart 2016 aan het werk was aan een incheckbalie op Brussels Airport. Hij kreeg wel al een schadevergoeding, om vervolgens te ontdekken dat andere slachtoffers veel hogere bedragen ontvingen. "Maar mijn dossier was al afgesloten. Na opnieuw heel papierwerk en e-mails heen en weer, bleek dat ik recht had op een tienvoud."

Life4Brussels pleit al langer voor de oprichting van een garantiefonds: een overheidsvehikel dat snel tussenkomt en de kosten later verhaalt op de verzekeraars. Dat was trouwens één van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie na 22 maart. "We zijn in de richting van een speciaal statuut aan het gaan", zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) daarover deze week in de Kamer. Hij werkt ook aan een centraal loket waar slachtoffers van een terreurdaad of ramp met al hun vragen terechtkunnen. Ook dat is een aanbeveling die nog altijd niet in de praktijk gebracht was. (BST)

