29 Syrische vluchtelingen aangekomen op Zaventem in kader van humanitaire corridor

AV

22 september 2018

17u46

Bron: BELGA

0

Op Brussels Airport is deze morgen een nieuwe groep van 29 Syrische vluchtelingen aangekomen. Dat meldt de Gemeenschap van Sant'Egidio in een mededeling. De vluchtelingen kwamen naar België in het kader van een humanitaire corridor waarover de Belgische overheid een akkoord sloot met de kerkgemeenschap Sant'Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België.