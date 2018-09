29-jarige tracht vrouw te verkrachten in Hasselt: 4 jaar cel

Birger Vandael

17 september 2018

16u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 29-jarige man uit Oudenaarde is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor een verkrachtingspoging bij een Lommelse vrouw op 26 augustus 2017. De feiten kwamen aan bod in het VTM-programma 'Faroek'.

Op de zomerse avond was het slachtoffer samen met haar vriend en een bevriend koppel aanwezig in een Sishabar op de Zuivelmarkt in Hasselt. Beklaagde werd samen met twee meisjes door de vriend van het slachtoffer uitgenodigd om bij hen aan tafel te komen zitten.



Het gezelschap verplaatste zich na het sluitingsuur, rond 3 à 4 uur ’s nachts naar het Dusartplein. Daar ontstond een ruzie tussen de vrouw en haar vriend. Die laatste vertrok, net als de twee meisjes en het bevriend koppel, waardoor de man uit Oudenaarde alleen overbleef met de vrouw. Er werd besloten om richting het station te wandelen, waar ze op een bus zouden stappen.

Toen het duo op het fietspad van de Mouterijstraat was, werd de man volgens het slachtoffer kwaad. “Hij greep mijn hoofd vast en probeerde mij te kussen, ik draaide telkens mijn hoofd weg. Hij riep dat ik dit niet moest doen. Hij heeft me dan op de grond geduwd en getracht mijn kleren uit te doen”, aldus de vrouw in haar verklaring.



Na verschillende ontsnappingspogingen kon de vrouw zich toch losrukken. Haar gsm en handtas kon ze wel niet meenemen. Via een gat in de draad geraakte de vrouw naast de openbare weg, waar ze geholpen werd door de bestuurder van een busje.

"Gevallen"

Een getuige had tijdens de feiten de vrouwen horen roepen. Hij zag met eigen ogen de verkrachtingspoging gebeuren en legde zijn verklaring bij de politie af. De uitleg van beklaagde dat de vrouw gevallen was, wordt door de rechtbank niet als geloofwaardig beschouwd.



Op 2 februari sloeg hij op de vlucht tijdens een poging tot arrestatie. Toen kwam hij via de achtertuin de woning van een man binnen en ging hij er lopen met een rode sweater, grijze muts en leesbril.

De man verliest naast zijn vrijheid ook vijf jaar zijn rechten en moet aan de vrouw een schadevergoeding betalen van 3.537,20 euro, bovenop een rechtsplegingsvergoeding van 780 euro.