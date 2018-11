29-jarige atleet overlijdt plots in slaap: vriendin zeven maanden zwanger van eerste kindje Jelle Houwen

26 november 2018

14u13 0 Een 29-jarige atleet van atletiekclub Houtland uit Torhout is afgelopen weekend totaal onverwacht overleden in zijn slaap. Zijn 7 maanden zwangere vriendin, eveneens een atlete bij Houtland, blijft verweesd achter.

Niels Van Doorne, die samen met Elien Danneels in Wingene woonde, werd zaterdagnacht plots onwel. “Elien werd rond 2 uur plots wakker omdat haar vriend erg onrustig ademde”, zegt Andy Inghelbrecht (45), de aangeslagen trainer van Niels. “Ze probeerde haar vriend te wekken maar dat lukte niet. Daarop belde ze meteen de hulpdiensten en startte ze zelf met de reanimatie. De hulpverleners namen over maar het mocht niet meer baten. Niels was overleden.”

Een jaar geleden is hij al eens flauwgevallen in de zetel, en ook toen leek hij adem tekort te komen. Elien herkende afgelopen weekend meteen de symptomen en wist dat het serieus was, ze was er immers ook bij een jaar geleden. Niels werd van kop tot teen onderzocht maar een oorzaak werd toen niet gevonden. Hij kreeg een soort controleapparaatje mee om te zien of er alarmsignalen kwamen voor wanneer hij opnieuw zou sporten. Maar ook dat heeft niks opgeleverd. Hij trainde dan ook alweer voluit en deed vorig weekend nog mee aan een veldloop. Daar legde hij zich op toe in de winter, in de zomer loopt hij de 1.500 en 3.000 meter op de piste. Daarvoor was Niels lange tijd voetballer, maar ook daar werd nooit iets opgemerkt.

Stress op werk

De grote vraag blijft nu waarom Niels voor de tweede keer onwel werd en het nu niet haalde. “Het enige wat we zeker weten is dat Niels zowel nu als toen veel sprak over stress op zijn werk”, zegt zijn trainer. “Hij werkte als werfleider voor een bouwfirma in Loppem en moest tegen dinsdag een project afronden. Daar was hij enorm mee bezig. Vrijdag had hij nog goed getraind, maar achteraf sprak hij zijn maats er wel over: ‘goh, ik hoop dat we rap dinsdagavond zijn dat het achter de rug is’. Misschien is die stress nu wel een bijkomende factor geweest? Ik hoop in ieder geval dat ze toch gaan vinden wat Niels fataal werd. Voor ons als atleten, maar vooral ook voor zijn familie en zijn vriendin Elien. Dat was echt zijn grote liefde, zijn godin. In januari zouden ze voor het eerst een kindje krijgen, en daar keken ze geweldig naar uit. Elien is begrijpelijk enorm aangeslagen na het verlies van haar vriend.”

De begrafenis van Niels vindt zaterdag plaats in intieme kring. Ondanks de enorme verslagenheid binnen de club besliste Houtland Atletiek Club om het geplande jaarlijkse clubfeest te laten doorgaan. Die vindt nu zaterdag 1 december, net op de dag van de begrafenis, plaats in zaal De Bosgalm in Torhout. Het clubfeest zal er een in mineur zijn.