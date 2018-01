29 jaar nadat echtgenoot omkomt, verliest Sabine (53) ook haar tweede man na ongeval Peter Galle (47) in ziekenhuis overleden na val van hoogtewerker Siebe De Voogt

17u18 106 SDVO Peter en Sabine. Zedelgemnaar Peter Galle (47) is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden, nadat hij eerder op de dag door een bestelwagen van een hoogtewerker werd gereden in Knokke. Zijn vrouw Sabine Maertens (53) verloor in 1989 al haar eerste man bij een verkeersongeluk. “Peter voedde onze zoon op alsof het z’n eigen kind was”, vertelt ze.

Voor Sabine heeft het noodlot dinsdag voor een tweede keer in 29 jaar toegeslagen. Nadat haar eerste echtgenoot in 1989 om het leven kwam bij een verkeersongeluk op weg naar zijn werk, overleed nu ook haar tweede man Peter Galle (47) bij een tragisch arbeidsongeval in Knokke. “Op quasi dezelfde manier, want ook voor Peter werd een zwaar hoofdletsel hem fataal”, vertelt Sabine. “Zijn ongeval doet de pijnlijke herinneringen van vroeger opnieuw naar boven komen. Ik moet nu alles voor een tweede keer doormaken.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN