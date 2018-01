286 jobs bedreigd bij De Lijn: vakbonden willen eind januari staken hr

Bron: Belga 0 Belga De drie vakbonden bij De Lijn hebben maandag een stakingsaanzegging ingediend uit onvrede met de herstructureringsplannen. Volgens de plannen zouden 286 jobs geschrapt worden. Deze aanzegging maakt het mogelijk om te staken van 25 tot en met 28 januari.

De aanzegging loopt tot en met 25 januari, de dag nadat de raad van bestuur van De Lijn samenkomt over de herstructureringsplannen. Coolbrandt hoopt dat de raad van bestuur het huidige plan daar niet zal goedkeuren. "Ik vrees dat dat ons dat heel weinig marge zou laten om te onderhandelen over enkele heikele kwesties in dat plan", zegt Jan Coolbrandt (ACV).

Besparingen

"In de periode dat de aanzegging loopt, mogen nog initiatieven genomen worden", legt Coolbrandt uit. "We hopen op een periode van verzoening, zodat we dit conflict nog kunnen ontmijnen." In die periode hopen de vakbonden te kunnen praten over een inhoudelijke herstructurering van dat plan. "De Lijn staat voor cruciale tijden, met veel uitdagingen: besparingen, herstructurering, de toekomst van het begrip 'basisbereikbaarheid'... Het gaat hier niet om enkele punten en komma's. Hopelijk vinden we elkaar nog."

Onrust bij personeel

De vakbonden vragen dat de goedkeuring van dit plan uitgesteld wordt naar een latere bijeenkomst van de raad van bestuur. Met het huidige plan zouden op drie jaar tijd 286 management- en bediendefuncties moeten verdwijnen, wat de afgelopen weken en maanden al voor heel wat onrust zorgde bij het personeel. "Het personeel wil niet voor voldongen feiten gezet worden", klinkt het in de stakingsaanzegging aan directeur-generaal Roger Kesteloot. "Door de karige informatie, gegeven tijdens uw roadshows, kon het personeel in geen geval inschatten hoe zij rechtstreeks gevat zullen worden door deze reorganisatie."

