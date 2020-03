28 nieuwe Belgische besmettingen met coronavirus: “Iedereen moet zoveel mogelijk contact met kwetsbare groepen vermijden” TT

10 maart 2020

11u40 0 De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid meldt vandaag 28 nieuwe geregistreerde besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 39 nieuwe gevallen bijkwamen. “Mensen die ziek zijn weten ondertussen dat het zeer belangrijk is dat ze thuis blijven, om verspreiding te vermijden en hun omgeving te beschermen”, zegt Volksgezondheid. De overheid roept voorts heel de bevolking op contact met kwetsbare groepen, waaronder ouderen, zo veel mogelijk te vermijden.

Er werden gisteren 443 stalen getest, waarvan er 28 positief waren voor het virus Covid-19. Het gaat om 17 besmettingen in Vlaanderen, 3 in Brussel en 8 in Wallonië. Sinds het begin van de epidemie ligt het totaal aantal besmettingen in België nu op 267.

“De trend van het weekend zet zich ook maandag voort”, zegt Volksgezondheid. “De voorbije drie dagen detecteerden we respectievelijk 31, 39 en 28 positieve stalen. Er is voorlopig nog geen exponentiële stijging van het aantal gevallen. De initiële instroom vanuit Noord-Italië is gestopt, en mensen die ziek zijn weten dat het zeer belangrijk is dat ze thuis blijven, om verspreiding te vermijden en hun omgeving te beschermen. Op die manier creëren we een tijdelijke vertraging van de toename van het aantal gevallen.”

Volgens Volksgezondheid is er wel “lokale circulatie op ons grondgebied”, en ook de volgende dagen zullen er dan ook nog nieuwe gevallen worden vastgesteld. “Wij herhalen dus dat het zeer belangrijk is om thuis te blijven als u ziek bent (met de ziektesymptomen: koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden), na telefonisch contact met de huisarts. Iedereen zou zoveel mogelijk contact met kwetsbare groepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen, moeten vermijden.”