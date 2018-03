28 mensen zonder papieren opgepakt bij grote controleactie in Halle-Vilvoorde SVM

08 maart 2018

14u54

Bron: Belga 3 Bij een grootschalige controleactie in het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn dinsdagnacht 28 mensen opgepakt die geen geldige verblijfsdocumenten hadden. Zij zijn overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat meldt de federale politie.

De controleactie 'Exit' was voornamelijk gericht tegen transmigratie, (verkeers)criminaliteit, inbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. Tien lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, de luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven Zaventem, de wegpolitie en andere steundiensten van de federale politie namen eraan deel. Zij voerden patrouilles uit over het hele arrondissement en richtten een hele resem controleposten op aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.

In totaal controleerde de politie 342 voertuigen en 220 personen. 28 onder hen bleken illegaal in België te verblijven. Daarnaast scande de politie ook 2.755 voertuigen via slimme camera's.

Twintig personen moesten een ademcontrole ondergaan en 18 personen een ademtest, maar die bleken allemaal negatief. Eén bestuurder had drugs gebruikt en twee mensen werden opgepakt omdat ze drugs op zak hadden. De politie stelde ook nog 11 processen-verbaal op voor verkeersinbreuken.