28-jarige vrouw omgekomen bij verkeersongeval in Schaarbeek

Redactie

18u43

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek is gisteravond omstreeks 23.30 uur een 28-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt het Brusselse parket. De vrouw werd in nog onduidelijke omstandigheden aangereden door een personenwagen.