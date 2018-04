28-jarige Oost-Vlaming overleden na ongeval met kajak tijdens familieweekend in Dinant TTR DJG

07 april 2018

16u02

Bron: Belga, eigen berichtgeving 244 Een 28-jarige man uit het Oost-Vlaamse Balegem, D. V., is zaterdagnamiddag rond 15 uur bezweken aan zijn verwondingen na een ongeval met een kajak op de Lesse. Dat is vernomen van het parket van Namen.

De man was met familie op uitstap in de Ardennen. Om nog onbekende reden sloeg de kajak om, ter hoogte van Pont-à-Lesse, nabij Dinant. D.V. verloor het bewustzijn en is verdronken. Hij werd nog overgebracht naar een ziekenhuis in Dinant, na een tussenkomst van de brandweer van Dinant. De twintiger laat een vrouw en dochtertje na. De burgemeester van Oosterzele, Johan van Durme uitte zijn medeleven. "Onze deelneming en steun voor zijn vriendin en hun dochtertje. Sterkte aan de zwaar getroffen familie."