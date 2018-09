28-jarige man overleden na zwaar ongeval op de A12 ADN - MVDB

11 september 2018

11u36

Bron: Belga 6 Op de A12 tussen Antwerpen en Brussel heeft zich vanochtend een dodelijk verkeersongeval voorgedaan.

Omstreeks 07.55 uur kwam het in nog onduidelijke omstandigheden tot een aanrijding tussen een bestelwagen en een vrachtwagen nabij afrit Londerzeel-industrie. Een van de inzittenden raakte gekneld en is aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een 28-jarige man.



Door het ongeval was de snelweg in de richting van Brussel gedeeltelijk versperd en stond er een file vanaf Willebroek.

#A12 Ongeval thv Londerzeel-Industrie→Brussel. Moeilijke doorgang. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter via de #E19. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Lees ook: Verkeershinder op A12 in Willebroek nadat vrachtwagens botsen