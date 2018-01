28 jaar cel voor moeder die haar drie kinderen verdoofde en in brand liet sterven uit wraak op ex ep

15u16

Bron: Belga 672 BELGA De rechtbank hechtte geen geloof aan de verklaring van Sonja T.M. en veroordeelde haar tot 28 jaar cel voor moord. Sonja T.M., de 38-jarige vrouw die in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakte waarbij haar drie kinderen om het leven kwamen, is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel voor moord. Sonja T.M. bleef erbij dat ze niet de bedoeling haar kinderen om te brengen en enkel handelde uit woede tegen haar partner, de vader van de kinderen. Onzin volgens de rechtbank, de autopsie heeft aangetoond dat ze haar kinderen verdoofde met slaapmiddelen. De vrouw kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Sonja T.M. woonde met haar partner in Lennik, samen met de drie kinderen van het koppel, die 2, 4 en 6 jaar oud waren, en een oudere dochter van de vrouw uit een eerdere relatie. De verhouding tussen beide partners verliep problematisch, getuige de 25 politietussenkomsten voor partnergeweld.

Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de gezinswoning, waar de drie jongste kinderen op dat moment aanwezig waren. De kinderen overleefden de brand niet. Vrijwel onmiddellijk bleek dat het vuur was aangestoken. De moeder werd opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord op de drie kinderen.

Verdoofd met slaapmiddelen

Sonja T.M. gaf toe dat ze de brand had gesticht, uit woede tegen haar partner omdat een gerechtsdeurwaarder haar die dag documenten had bezorgd waaruit bleek dat haar partner de echtscheiding vroeg en de hoede van de kinderen opeiste. Naar eigen zeggen wist ze niet dat de kinderen zich in het bewuste lokaaltje bevonden. Leugens, aldus advocaat-generaal Estelle Arpigny, die eind november 2017 uithaalde naar de beklaagde in de rechtbank. "Volgens haar waren de kinderen buiten aan het spelen toen zij de brand aanstak. Onzin. Ze heeft ze verdoofd met slaapmiddelen (lorazepam, red.) en naar dat bijgebouw gebracht. Dat is duidelijk aangetoond bij de autopsie."

Geen schijn van kans

De drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar hadden geen kans. "Uit de verslagen blijkt dat het een hele tijd moet hebben geduurd vooraleer ze gestikt zijn. Ze hadden tweede- en derdegraads brandwonden over hun lichaampjes. Ze hadden geen enkele kans om te vluchten. Uiteindelijk zijn ze gestorven door rookvergiftiging. Het oudste meisje heeft haar zusjes nog proberen te beschermen tegen de vlammen en de rook. Tevergeefs."

Volgens de rechtbank had Sonja T.M. uit egocentrisme haar kinderen een gruwelijke dood laten sterven. De rechtbank tilde er ook zwaar aan dat Sonja T.M. op geen enkel moment enige vorm van spijt of emotie had getoond en de verantwoordelijkheid voor de feiten steeds op anderen afschoof.