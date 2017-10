275 Belgische IS-sympathisanten strijden nog in Syrië en Irak 08u46

Bron: Belga 0 AP Strijders in Raqqa, ooit het bolwerk van IS. Momenteel bevinden zich zowat 275 strijders van Belgische origine in conflictzones in Syrië en Irak. Dat blijkt uit cijfers die het kabinet van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan de krant La Dernière Heure bezorgd heeft.

Het gaat om 220 mannen en 55 vrouwen. De cijfers komen uit de databank met informatie over 'Foreign Terrorist Fighters' die beheerd wordt door het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Vandaag is geen enkele IS-sympathisant onderweg naar Syrië of Irak. Wel hebben 85 personen, onder wie 22 vrouwen, een poging ondernomen om te vertrekken, maar deden ze dat uiteindelijk niet - al dan niet uit eigen beweging. "Er zijn ook ernstige aanwijzingen dat 117 andere personen die in België leven de intentie hebben naar een jihadistische conflictzone te vertrekken", luidt het op het kabinet-Jambon.

Volgens de gegevens in de databank zouden er zich in ons land 123 teruggekeerde IS-strijders bevinden, onder wie 98 mannen en 25 vrouwen.