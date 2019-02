273 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven LH

13 februari 2019

10u30

Bron: Belga 0 De douane heeft vorige week in de haven van Antwerpen opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne onderschept. Dat meldt het Antwerpse parket.

Op 6 februari troffen de douanediensten in een container van een schip dat vanuit Suriname aan kaai 212 was aangemeerd een partij van in totaal 273 kilo coke aan. De controle van de container gebeurde op basis van een eerder uitgevoerde risicoanalyse.

Het onderzoek naar de herkomst en de bestemmeling van de drugs loopt nog.