272 kinderen uit hun school in Tongeren geëvacueerd wegens vermeend gaslek ADN

08 november 2018

12u21

Bron: Belga 0

De stad Tongeren verduidelijkt dat het vermeende gaslek zich donderdagvoormiddag aan basisschool de Picpussen situeerde, en niet aan de campus Watertorenstraat van het Viio. Er werd ook geen gaslek gevonden, maar het ging om een mercaptaangeur die afkomstig was van het openslijpen van oude gasleidingen. Op de schoolsite zijn immers werken bezig.

Omwille van het lek werden 272 scholieren geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in een sportzaal aan de Beukenbergweg. Die evacuatie was maar kortstondig, omdat snel duidelijk was dat er totaal geen gevaar was. “De gasgeur was te wijten aan de werken, die op de site plaatsvinden. Als oude gasleidingen bij werken worden doorgeslepen, dan is er een typische mercaptaangeur waarneembaar. Dat is op zich niet gevaarlijk. Natuurlijk ventileren volstaat,” zegt Sandra Weekers, communicatieambtenaar van de stad Tongeren.