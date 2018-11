272 kinderen uit hun school in Tongeren geëvacueerd wegens gaslek ADN

08 november 2018

12u21

Bron: Belga 0 In de Watertorenstraat in Tongeren is deze voormiddag een gaslek ontstaan. Uit veiligheidsoverweging werd de campus van de school Viio kortstondig ontruimd. Het gaslek vormde geen gevaar voor de kinderen en de omwonenden.

In totaal werden 272 schoolkinderen ondergebracht in de sportzaal aan de Beukenbergweg. Nadat metingen door de brandweer uitwezen dat er geen gevaar meer is, werd de site weer volledig vrijgegeven.

De brandweer van de zone Zuid-Limburg en de lokale politie Tongeren-Herstappe zijn ter plaatse. De politie begeleidt de kinderen intussen naar het schoolgebouw. De afbraakwerken op het schooldomein werden stilgelegd.