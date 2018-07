27 procent minder afval op Gentse Feesten dankzij herbruikbare bekers

23 juli 2018

Bron: Belga 3 Mede door de invoering van herbruikbare bekers lag er tijdens de Gentse Feesten zo'n 27 procent minder afval op de grond. In totaal zamelde Ivago een slordige 15 ton afval minder op dan vorig jaar. "Het systeem van de herbruikbare bekers heeft absoluut gewerkt", concludeerde maandag een tevreden schepen Tine Heyse (Groen).

Ivago zette dit jaar 52 medewerkers in om de stad tijdens de Feesten proper te houden en plaatste 300 extra afvalkorven voor restafval en 75 voor pmd. "Ondanks de hitte verliep het werk erg vlot", zegt Heyse. "Er lag zo'n 27 procent minder afval op de grond. De herbruikbare bekers, het inzetten van een avondploeg die de korven leegmaakt en de samenwerking met de feestkernen zorgen ongetwijfeld mee voor dit positieve resultaat." Bovendien kon Ivago ook meer aandacht besteden aan de rand rond de feestenzone. "Elke morgen vertrokken twee veegmachines respectievelijk van het Dampoortstation en het Sint-Pietersstation en werkten van daaruit richting stadscentrum."

In totaal zamelde Ivago in de feestenzone dit jaar 304.175 kilogram afval in, vorig jaar was dat nog bijna 330.000. Het ingezamelde afval in de omtrek rond de Feesten mee in rekening nemend, komt men in een totaal aan 334.735 kilo, zo'n 15 ton minder dan vorig jaar. "Het systeem van de herbruikbare bekers heeft dus absoluut gewerkt. Het was voor sommigen wat wennen, maar iedereen was tevreden." Het positieve resultaat was ook positief voor De Lijn. De trams reden vlotter en ook wissels konden makkelijker worden bediend.

Toch zijn er nog een aantal werkpunten. "We hopen dat de pleinen de komende jaren meer gaan samenwerken en meer pleinen eenzelfde systeem hanteren, dat zou logisch zijn." Op de laatste ochtend hadden nog veel mensen een beker toen de bars al waren afgebroken. "Dat is iets waar we nu mee geconfronteerd worden en is een van de werkpuntjes voor volgend jaar. Voor dit jaar kunnen de mensen hun beker terugbrengen naar de stadswinkel", gaf Heyse nog mee.