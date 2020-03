27 nieuwe coronabesmettingen in België, totaal staat op 50: dit weten we TT

05 maart 2020

11u35 0 Er zijn de afgelopen 24 uur in ons land 27 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Daarmee komt de totale teller op 50 te staan.

Op 4 maart werden 27 nieuwe gevallen van het coronavirus Covid-19 vastgesteld, zegt de FOD Volksgezondheid. 16 patiënten wonen in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië. De meeste van hen waren net terug van vakantie in Italië met milde symptomen (infecties van de bovenste luchtwegen). De patiënten zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.



Het totaal aantal gedetecteerde Covid-19 besmettingen in België is momenteel 50. De FOD Volksgezondheid verwacht dat dat aantal verder zal blijven stijgen.

Dit weten we op dit moment over de nieuwe besmettingen:

- In het West-Vlaamse Wevelgem zijn maar liefst acht personen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een gezin dat is teruggekeerd van een skireis uit Noord-Italië. Ze stellen het allemaal goed, slechts enkelen vertonen lichte symptomen.



- Ook enkele inwoners van Knokke-Heist zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat is bevestigd aan burgemeester Leopold Lippens. “Om de privacy van deze personen te beschermen, kan de Vlaamse overheid niet meer details geven over wie ze zijn, waar ze juist wonen of hoe het gesteld is met hun gezondheid”, zegt het gemeentebestuur. Maatregelen worden er voorlopig niet genomen in de kustgemeente.



- In basisschool De Zonnewijzer in Zonhoven is een leerling besmet met het coronavirus. Het zou gaan om een jongen uit het vijfde leerjaar die tijdens de Krokusvakantie in Italië was gaan skiën.

- In de Ruiseleedse parochie Doomkerke is een ook een nieuwe patiënt opgedoken. Volgens basisschool De Linde, waar de kinderen van de vrouw school lopen, is er geen reden tot paniek. Al blijven de kinderen van het getroffen gezin uit voorzorg thuis.

- Een koppel uit Vlierzele, deelgemeente Sint-Lievens-Houtem, is eveneens met het coronavirus teruggekeerd uit Noord-Italië. Dat heeft de dienst Volksgezondheid laten weten aan het gemeentebestuur.

- In Tienen raakte begin deze week al bekend dat een leerling die was teruggekomen van een skireis in Noord-Italië, besmet bleek.

- Een maand lang leek ons land gespaard te blijven van extra besmettingen, maar op 1 maart werd er een tweede geval vastgesteld in ons land. Het ging om een vrouw die terugkeerde uit een streek in Frankrijk met besmettingen. De vrouw had milde klachten, maar verkeerde verder in goede gezondheid. Ze werd opgenomen in het UZ Antwerpen.

- West-Vlaming Philip Soubry had de twijfelachtige eer om de eerste Belg te zijn die besmet bleek met het coronavirus Covid-19. Hij werd begin februari uit het Chinese Wuhan gerepatrieerd werd en in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis onder quarantaine geplaatst. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten.