27 moordpogingen: moeder doodt twee van vier kinderen STEPHANIE ROMANS

05u00 0 Thinkstock Een moeder uit Molenbeek heeft twee van haar vier kinderen vermoord, en heeft in totaal 27 moordpogingen gedaan op haar kroost. Baby Romaïsse (10 maanden) en peuter Waed (2 jaar) stierven na ademhalingsproblemen. Mahacine B. (36) lijdt aan münchhausen by proxy en maakte haar kinderen dus bewust ziek. "Ik wist niet wat ik ze aandeed. Ik ben geen moeder die haar kinderen doodt", zei ze gisteren op haar proces.

In maart 2009 brengt Mahacine B. haar tien maanden oude baby Romaïsse naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Dokters kunnen niets meer doen. Het baby'tje sterft op 11 maart. Negen maanden later is het de beurt aan peuter Waed, 2 jaar en vier maanden oud. Hij komt in een ander ziekenhuis terecht met dezelfde symptomen. Ook hij overlijdt.

Lees ook Vader en zonen krijgen tot 28 jaar cel voor wraakmoord in Sint-Niklaas

Niemand stelt zich op dat moment vragen - hoewel de kinderen in hun jonge leventjes al meermaals zijn opgenomen in het ziekenhuis. Niemand vermoedt kwaad opzet. En dus komt er geen onderzoek. Dat verandert drie jaar later, op 31 oktober 2012. Mahacine B. zit wéér op de spoeddienst van Koningin Fabiola-kinderziekenhuis. Dit keer met haar baby Mohamed. Het kind van een paar weken oud heeft dan al vier keer op intensieve zorgen gelegen. Een kinderarts vertrouwt het zaakje niet en slaat alarm bij het parket van Brussel.

Het gerecht opent een onderzoek waaruit blijkt dat de kinderen niet zomaar ziek waren. Ze moesten telkens opgenomen worden als ze alleen waren geweest met hun moeder.



Vijf jaar lang doet het parket onderzoek. De speurders ontdekten dat ze haar kinderen tot 27 keer had proberen vermoorden. Hoe ze te werk ging en waarom ze het deed, leest u in HLN+ voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.