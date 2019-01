27 migranten bevrijd uit koelwagen na noodoproep vanuit Brussel-Noord kv

23 januari 2019

18u03

Bron: Belga 0 De sectie mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie (FGP) kreeg op 10 januari een oproep binnen die leidde tot de bevrijding van 27 Afrikaanse transmigranten uit een koelwagen. Het voertuig werd onderschept op autosnelweg M6 in de omgeving van het Britse Stoke.

Omstreeks 17.20 uur kwam er op 10 januari een noodoproep binnen via de noodcentrale 101. Een persoon van Afrikaanse origine aan het Brusselse Noordstation deelde toen mee dat zijn vriend met een tiental andere personen opgesloten zat in een koelwagen en dat ze in ademnood zaten. De beller meende dat het voertuig reeds Londen had bereikt. De sectie mensensmokkel van de FGP werd meteen op de hoogte gesteld. Vanwege het verstikkingsgevaar in de koelwagen werd de oproep zeer ernstig genomen.

Om zeker te zijn dat de bewuste koelwagen zich niet meer op Belgisch grondgebied bevond, startte de federale gerechtelijke politie Brussel na overleg met het parket Brussel verschillende telefoononderzoeken om het slachtoffer in nood te lokaliseren. Daaruit bleek al snel dat de betrokken persoon en het voertuig zich niet meer in België bevonden, maar wel in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse politiediensten werden verwittigd en hadden intussen een gelijkaardige oproep binnen gekregen. Het oproepnummer en het voertuig werden gelokaliseerd en gedetecteerd op autosnelweg M6 in de omgeving van Stoke. In de koelwagen werden 27 Afrikaanse transmigranten aangetroffen, waaronder 4 minderjarigen. Twee transmigranten bleken ernstig onderkoeld te zijn.