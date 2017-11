27 jaar cel: Willy Van Heghe (79) krijgt in beroep zwaardere straf voor moord op ex-vriendin ADV

14u52

Bron: belga 1 SVDA De 79-jarige Willy Van Heghe uit Geraardsbergen is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op zijn ex Yvonne Dooms (66). In eerste aanleg werd hij door de rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot 24 jaar cel. Hij ging in beroep om strafvermindering te krijgen.

Willy Van Heghe had 12 jaar een relatie met Yvonne Dooms, maar begin 2015 liep de relatie op de klippen. Op 12 maart lokte hij de vrouw met een smoes naar zijn woning waar hij haar in zijn garage doodschoot met een afgezaagd jachtgeweer.

"Hij kwam plots alleen na een relatie van 12 jaar. Dat had hij nooit zien aankomen en voelde zich heel slecht", schetste advocaat Kris Vincke de achtergrond. "Hij heeft jarenlang keihard gewerkt en zijn boerderij verder uitgebouwd. Daarnaast was hij ook nog eens 21 jaar buschauffeur. Dit is een fiere man, die nu van zijn troon valt omdat hij het leven heeft ontnomen van iemand die hij graag heeft gezien." Zijn advocaten brachten ook zijn leeftijd van 79 jaar aan om de straf te milderen. "Anders wordt dit levenslang!"

Het hof had daar geen oren naar en verzwaarde zelfs de straf naar 27 jaar gevangenisstraf.