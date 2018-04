27 illegalen, onder wie 3 kinderen, gevat op snelwegparking E34 in Mol HA

10 april 2018

10u43

Op de snelwegparking van Postel (Mol) langs de E34 zijn afgelopen nacht 27 illegalen aangetroffen in een of meerdere vrachtwagens.

Er waren zeker drie jonge kinderen bij, meldt de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol. Een trucker verwittigde de politie nadat hij opgemerkt had dat er zich verschillende personen in zijn laadruimte bevonden. De politie deed nazicht op de parking en trof in totaal 27 illegalen aan. Ze werden overgebracht naar de kazerne van de federale politie in Wilrijk (Antwerpen).