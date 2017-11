27 brandkasten aangetroffen in vijver in Elsene SPS

15u01

Bron: Belga 199 Mark Baert In een vijver aan de Generaal De Gaullelaan in Elsene zijn in totaal 27 brandkasten aangetroffen. Dat meldt het Brusselse parket. Eerder was er sprake van 15 brandkasten. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de teruggevonden brandkasten gelinkt kunnen worden aan een of meerdere concrete dossiers. Ook over de eventuele inhoud van de brandkasten is nog niets gekend. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen, aldus het parket.

Het waren gemeenteambtenaren van de gemeente Elsene die instaan voor het onderhoud van de tuinen en planten, die gisteren de ontdekking deden.

"Omdat het water in de vijvers in deze tijd van het jaar zeer helder is, hebben zij een 15-tal brandkasten zien liggen", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Daarop hebben ze meteen beslist de politie te verwittigen. Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksdaden bevolen. Zo werden het laboratorium van de federale politie en de civiele bescherming ter plaatse gestuurd. Woensdag werden al vier brandkasten uit het water gehaald en in beslag genomen door de lokale politie. De resterende brandkasten werden vandaag door de civiele bescherming uit het water gehaald en overgedragen aan de politie."

"Het lijkt erop dat de brandkasten reeds geruime tijd in het water liggen", aldus nog de parketwoordvoerster. "Op dit moment is het nog niet duidelijk of de teruggevonden brandkasten gelinkt kunnen worden aan een of meerdere concrete dossiers. Ook de eventuele inhoud van de brandkasten is nog niet gekend. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen."

photo news