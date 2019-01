26-jarige verdachte die vrouw neerstak in Knokke uitgeleverd door Zwitserland kg

10 januari 2019

17u41

Bron: Belga 0 In de zaak van een poging tot doodslag in Knokke is de verdachte vandaag vanuit Zwitserland aan België overgeleverd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De 26-jarige man zal nu verhoord worden.

Een 47-jarige vrouw kwam op vrijdag 14 december rond 10.20 uur thuis in haar woning in de Cipressenstraat, en trof daar een onbekende man aan. Hij viel haar aan met een mes. De vrouw kreeg meerdere messteken te verwerken en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze overleefde de aanval.



De precieze omstandigheden van de feiten blijven voorlopig onduidelijk. Na de feiten verspreidde de politie een opsporingsbericht met video.

Eind december werd de verdachte gearresteerd in het Zwitserse Zürich, op basis van een Europees arrestatiebevel van de Brugse onderzoeksrechter. Het gaat om een man zonder gekende nationaliteit of woonplaats.



A.M. wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot diefstal met braak. Zijn motief is onbekend, maar het is dus een mogelijkheid dat de steekpartij ontstond tijdens een uit de hand gelopen inbraak. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de verdachte de feiten bekent.



Na zijn verhoor zal hij in principe voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die zal dan beslissen over zijn verdere aanhouding.