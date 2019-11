26-jarig ‘mateke’ Conner Rousseau verkozen tot nieuwe sp.a-voorzitter TT

08 november 2019

12u33

Bron: Belga 20 Conner Rousseau is de nieuwe voorzitter van sp.a, meldt hij zelf op Instagram, het medium waar hij zijn volgers steevast aanspreekt met ‘matekes’. De sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement haalde het bij de voorzittersverkiezingen van Hannes De Reu en Christ'l Van der Paal. De bijna 27-jarige Rousseau volgt John Crombez op en wordt de jongste partijvoorzitter ooit in ons land.

Conner Rousseau (geboren in 1992) en running mate Funda Oru kregen 72 procent van de stemmen van de leden. Christ'l Van der Paal en Bart Callaert haalden 16 procent. Hannes De Reu en Elhasbia Zayou haalden 11 procent. Dat betekent dat Rousseau als voorzitter en Oru als ondervoorzitter de volgende 4 jaar sp.a zullen leiden.

In een reactie zegt Rousseau dat hij van de sp.a opnieuw een partij wil maken die verkiezingen wint. “Ik ben heel trots, maar vooral ontzettend dankbaar dat de sp.a-leden Funda en mij het vertrouwen hebben gegeven om de partij een elektroshock te geven. De voorbije maanden hebben Funda en ik zoveel vuur gezien in de partij. We gaan er vollen bak invliegen om voor een sp.a te zorgen waar onze leden trots op kunnen zijn. Een sp.a die weer staat waar ze moet staan en klaar is om opnieuw verkiezingen te winnen”.

Bekijk hieronder de volledige eerste reactie van Conner Rousseau

“Traditionele politiek zorgt niet voor oplossingen”

Rousseau is ervan overtuigd dat Vlaanderen “nood heeft aan een sterke socialistische partij”. “We zijn als samenleving nog nooit zo rijk geweest, maar ook nog nooit zo ongelukkig. De angst en de verzuring maken de haat alleen groter. En de traditionele politiek is alleen met zichzelf bezig en zorgt niet voor oplossingen. Wij gaan met iets nieuws komen, iets positiefs.”

Om de sp.a opnieuw te laten groeien, wil Rousseau eerst en vooral de interne partijorganisatie op punt stellen. “We gaan in stilte en onder de waterlijn een aantal processen in gang zetten”, zegt hij. “Ik ga de eerste drie maanden dan ook geen grote verklaringen afleggen”. Op 14 december, op het administratief congres van sp.a in Brussel, worden Conner Rousseau en Funda Oru officieel aangesteld door de leden van sp.a.

Achter de schermen

Rousseau is het laatste jaar als een raket naar de top van de partij geschoten en krijgt nu de opdracht de rode rangen te sluiten en de Vlaamse socialisten uit het moeras te trekken.

Rousseau draait wel al een tijdje mee achter de schermen. Zo werkte hij al op het kabinet van voormalig Vlaams minister Freya Van den Bosssche en op het sp.a-hoofdkwartier voor partijvoorzitter John Crombez.

Lees ook: Hoe Conner Rousseau de rode verlosser van sp.a werd

KingConnah

Rousseau werd in 2017 directeur communicatie van de partij. Hij kiest voor een moderne aanpak met veel aandacht voor sociale media. Zelf is Rousseau, of ‘KingConnah’ op Instagram, erg actief op die sociale media. Hij post voortdurend foto’s en filmpjes, waarin hij zijn volgers aanspreekt met ‘matekes’. De manier waarop hij omgaat met sociale media heeft hem intussen zelfs de bijnaam ‘de Stevaert van Instagram’ opgeleverd. Ook Jan Jambon heeft dat ondertussen geweten, met de ondertussen beruchte quote “ni fokke me mij gast”.

Bij de laatste verkiezingen werd Rousseau door de partij naar voor geschoven als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. In de campagne ontpopt hij zich tot een van de gezichten van de verjonging en vernieuwing bij de Vlaamse socialisten. Op 26 mei zelf raakt de Oost-Vlaming verkozen met 17.438 voorkeurstemmen. En in het Parlement wordt Rousseau meteen aangeduid als fractieleider.

Jongste ooit

Nu stapt hij nog een trapje hoger. Hij wordt meteen de jongste partijvoorzitter in de Belgische geschiedenis: Guy Verhofstadt werd op zijn 29ste partijvoorzitter van de PVV, de voorloper van (Open) Vld, en Tom Van Grieken was vijf jaar geleden 28 toen hij voorzitter werd van Vlaams Belang.