26 jaar cel voor man die moeder van zijn vier kinderen doodschoot Lieke d'Hondt hr

13u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronny De Coster Rifat T. schoot de moeder van zijn vier kinderen dood op 10 februari 2015 omdat ze de relatie wou beëindigen. De moordenaar van Hannelore Vermeersch moet 26 jaar naar de cel. De correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeelde Rifat T. voor doodslag met voorbedachten rade op zijn vriendin in hun huis in Wortegem-Petegem.

Rifat T. schoot de moeder van zijn vier kinderen dood op 10 februari 2015 omdat ze de relatie wou beëindigen. Na de feiten ontvoerde de Kosovaarse vader bovendien zijn vier kinderen, toen hij vluchtte. Het oudste meisje Anesa, toen 7 jaar, werd op 1.300 kilometer van huis gevonden in Slovenië. De toen 3-jarige drieling Florian, Medina en Elisa zat in Duitsland bij een broer van hun vader. Hij had hen daar in zijn vlucht gedropt.

De rechter oordeelde dat de man Hannelore doelbewust van dichtbij in het hoofd en de borst schoot. Hij had volgens de rechter ook voldoende kansen om van zijn plannen af te wijken. Naast de gevangenisstraf van 26 jaar had het Openbaar Ministerie ook tien jaar terbeschikkingstelling gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. Hij is van oordeel dat Rifat T. geen blijvend gevaar vormt voor de samenleving.