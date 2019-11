250 scholieren krijgen thuis les door psychische problemen Sabine Vermeiren

29 november 2019

Bron: HLN 31 Rode Neuzen Dag De groep jongeren die niet meer naar school kan als gevolg van psychische problemen, neemt toe. Dat laat zich voelen bij Bednet: jaar na jaar stijgt daar het aantal aanvragen van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Na kanker is het de voornaamste reden voor internetonderwijs.

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen de les van thuis uit kunnen volgen, door met een camera in contact te staan met de klas. De redenen waarom die kinderen en jongeren niet op dagbasis naar school kunnen, zijn uiteenlopend. Ze zijn langdurig afwezig door kanker, ziekte, operatie, ongeval, zwangerschap of psychische kwetsbaarheid. Die laatste groep neemt duidelijk toe. Alleen al het voorbije schooljaar kwamen er voor psychische kwetsbaarheid meer dan 250 aanvragen binnen bij Bednet. Vijf jaar geleden waren dat er zo'n 20. Daarmee was psychische kwetsbaarheid, na kanker, de voornaamste reden waarom internetonderwijs via Bednet werd aangevraagd voor jongeren. Het gaat om bijna 25 procent van alle aanvragen.

Directeur Els Janssens van Bednet: "We zullen samen met scholen, gezinnen en experten verkennen hoe we deze groei kunnen verklaren, welke noden deze leerlingen hebben op vlak van onderwijs, en welke rol het gebruik van Bednet tijdens afwezigheid kan spelen.”





Soms zijn pesterijen de oorzaak van die psychische problemen. Maar vaak ligt de oorzaak ook elders. Bednet is hoe dan ook heel belangrijk: "Het verbindt kinderen en jongeren met hun eigen klas. Het is een middel om betrokken te blijven bij de klas en het onderwijs."

Voor jongeren met psychische kwetsbaarheid wordt Bednet ingeschakeld na overleg met een behandelende arts én de school. De focus is de re-integratie van de jongere op school. Bednet is gratis, zowel voor de Bednetter als voor de school.

