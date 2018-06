250 mensen willen Sprotje adopteren. Dierenbeul stak het katje in oven van 200 graden



Peter Lanssens

11 juni 2018

16u03

Bron: eigen berichtgeving

Al 250 mensen uit Vlaanderen, Wallonië én Nederland willen Sprotje adopteren. Een Oekraïner vond er midden vorige week in Kortrijk op een feestje met gamende en drinkende jongeren niets beter op dan de tien maanden jonge kattin in een oven van 200 graden te stoppen. Het duurde een kwartier voor een andere jongere Sprotje uit de enorme hitte verloste.

De kattin liep zware brandwonden en interne bloedingen op, de jongeren hadden ook met het katje gevoetbald, maar overleefde miraculeus. Sprotje wordt verzorgd bij Dierenartsen Overleie. “Onze telefoon staat roodgloeiend”, zegt dierenarts Joshua Dutré. “We wachten nog enkele weken vooraleer we beslissen in welk gezin Sprotje het best past. De kat heeft sowieso eerst nog wondverzorging nodig. Sprotje heeft nog een lange weg te gaan, maar ze stelt het goed. Ze eet, ze spint, ze geeft kopjes en ze gaat op haar rug liggen om te spelen. Ze is onvoorstelbaar lief en ziet niet af omdat ze pijnstillers krijgt.”

11.000 euro

Een crowdfunding voor Sprotje bracht al meer dan 11.000 euro op via www.worldofcrowdfunding.com/mishandeld-sprotje. Zo’n 500 euro gaat naar de zorgkosten van Sprotje, de rest van het mooie bedrag gaat naar dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem en goeie doelen die zich voor katten inzetten. “We maken de goeie doelen, we hebben er al negen op het oog, woensdagnamiddag bekend”, zegt Dutré. “Dan vertellen we ook welke juridische stappen er ondernomen worden, tegen de dader. We gaan, hopelijk samen met andere dierenartsen, een duidelijk signaal geven, in het belang van het dierenwelzijn. Maar hierover woensdag meer.”

De naam van de dader, hij woont niet in het huis in de Noordstraat waar Sprotje in een oven werd gestopt, wordt voorlopig niet vrijgegeven. Er is vrees dat hij publiekelijk gelyncht zou worden. De dierenbeul, het zware geval van dierenmishandeling gaat naar de correctionele rechtbank, riskeert tot 18 maanden cel.