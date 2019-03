250 festivalgangers op Tomorrowland Winter geëvacueerd door slecht weer

Rob Van Herck SD TTR

11 maart 2019

19u24

Bron: VTM Nieuws, Belga 22 In het Franse skigebied Alpe d’Huez zijn vandaag zowat 250 personen geëvacueerd van een piste en uit een bijhorende bar, nadat de skiliften rond 13 uur werden gesloten. Dat zegt de organisatie van Tomorrowland Winter, de wintereditie van het dancefestival Tomorrowland die er momenteel plaatsvindt. De meeste feestvierders moesten met sneeuwruimers naar beneden gebracht worden, en dat duurde uren.

“Er waren vier berghutten waar nog festivalgangers aan het feesten waren. Die mensen zaten daar vast, omdat de skiliften dicht waren. We hebben nu alle festivalgangers naar beneden kunnen halen met behulp van Sata, het domein. Ze hebben grote snowcats en hebben daarmee eerst de mensen zonder ski’s en daarna de mensen met ski’s naar beneden gehaald. Nu komen de artiesten en onze eigen crew naar beneden”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Het festival gaat morgen pas echt van start met een ‘welcome party’, en dus houdt de organisatie de situatie nauwlettend in het oog. “Morgen is een nieuwe dag”, vertelt Wilmsen. “We bekijken elk uur hoe de situatie is. Voor morgen voorspellen ze heel goed weer, zon zelfs, en minder sneeuw, maar voor hetzelfde geld waait het morgen om 15 uur heel hard en moeten we toch nog de liften sluiten. Voorlopig is er echter nog niets veranderd en gaat alles door zoals het gepland is.”

Veiligheid

Volgens Wilmsen is er geen reden tot paniek. “Het weer moeten we nemen zoals het is. We laten ons in ieder geval bijstaan door een weerman, en in ons event control center zitten zowel de politie, de brandweer als mensen van het skidomein zelf. Allemaal mensen die zes maanden lang in de bergen werken en die ons met expertise en raad bijstaan. Het belangrijkste is dat onze festivalgangers, artiesten en personeel veilig terug beneden geraken.”

In totaal verwacht Tomorrowland Winter deze week 25.000 bezoekers. Op de affiche staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig. Het festival eindigt vrijdag.