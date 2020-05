25 procent Vlaamse bruggen in slechte staat jv

06 mei 2020

06u43

Bron: belga 0 Ongeveer zeshonderd Vlaamse bruggen verkeren in slechte of zeer slechte staat. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Björn Rzoska (Groen).

De lijst van Vlaamse bruggen in zeer slechte staat wordt elk jaar langer. In 2017 waren het er 28. In 2020 zijn dat er 44. Bij de bruggen die ernstig beschadigd zijn, brokkelt het beton af, zie je scheuren, verzakkingen en roestvorming, meldt Groen. Sommige bruggen zijn bijna een halve eeuw oud. Er zijn er die al twintig jaar op die ‘dringende lijst’ staan.

"Dat is tekenend voor hoe Vlaanderen omspringt met haar infrastructuur", vindt Rzoska. "Elke minister van Mobiliteit kent het probleem en schuift het voor zich uit. Er wordt ook haast geen budget voor uitgetrokken."

Onderhoud en herstel van bruggen mag geen onderwerp zijn waar elk jaar opnieuw over onderhandeld wordt, vindt hij. "Daar moet een vast budget voor geprikt worden over legislaturen heen, waar ministers hun handen van af houden.”