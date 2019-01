25 jaar Cliniclowns, en dat wordt gevierd samen met álle ziekenhuisbezoekers ADN

31 januari 2019

13u42

Bron: Belga 1 In zes ziekenhuizen verspreid over het hele land heeft Cliniclowns België vandaag zijn 25ste verjaardag gevierd door voor één keer niet alleen kinderen, maar alle ziekenhuisbezoekers op hun kamer te trakteren op opbeurend entertainment en leuke gadgets. De cliniclowns willen zo de mensen bedanken die hun werking al die jaren mogelijk maakten, want de organisatie kan alleen maar bestaan dankzij giften.

Het is dag op dag 25 jaar geleden dat de eerste Belgische cliniclowns aan de slag gingen in de toenmalige Antwerpse ziekenhuizen Good Engels en UZA.

Waar de clowns zich aanvankelijk alleen concentreerden op ziekenhuizen, is de werking intussen veel breder geworden. "We hebben inmiddels 30 clowns die actief zijn in ziekenhuizen, maar ook andere zorglocaties zoals instellingen voor kinderen met een beperking, brandweerwondenafdelingen en afdelingen kinderpsychiatrie", zegt Valérie Van Gastel van Cliniclowns België. "En we hebben zelfs een webcamproject waar kinderen kunnen inloggen om met de clowns in contact te komen."

Cliniclowns België werkt niet met vrijwillige clowns, maar met professionals. Nochtans krijgt de organisatie geen subsidies. "We kunnen dit doen dankzij mensen die ons steunen en dus willen wij hen vandaag in de bloemetjes zetten", zegt Van Gastel.

.@CliniclownsBE blaast 25 kaarsjes uit 🥳. Om dat te vieren, verwelkomden de cliniclowns deze ochtend alle bezoekers van het kinderziekenhuis, jong en oud. 🤡Jaarlijks gaan de clowns bij 22.000 van hen langs. https://t.co/JBBIbErWtz #warmezorg #kinderziekenhuis pic.twitter.com/Y3BsjaurPq UZ Gent(@ uzgent) link

"Onze clowns staan vandaag in zes ziekenhuizen om bezoekers te verwelkomen, te bedanken en zeggen: alsjeblieft, blijf ons steunen. De reacties zijn positief: je merkt dat velen ons kennen en ze zijn wel verrast ons te zien in de inkomhal, maar ook daar blijkt het een welgekomen verlichting dat twee gekke personen je gewoon even vriendelijk welkom heten.”