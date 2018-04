25 jaar cel voor man die echtgenote vermoordde om geldproblemen te ontvluchten kg

25 april 2018

11u04

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft Daniel K. (50) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor de moord op zijn vrouw Inge Jonkers (45). De man was van plan om na de moord zelf uit het leven te stappen, maar durfde dat uiteindelijk niet.

Op 15 november 2015, de avond voor de moord, ging het koppel nog samen eten in een restaurant om vervolgens op een matras te overnachten in de winkel van Inge in Dilsen-Stokkem. De volgende ochtend klaagde Inge over rugpijn en vroeg ze een massage aan K. Die pakte samen met de massageolie een koord en gooide die rond haar nek toen ze voorover gebogen zat. Daarna trok hij de koord aan en maakte die vast aan een stoelpoot.

K. probeerde ook zelf uit het leven te stappen maar durfde uiteindelijk niet. Nadat hij zijn vrouw aangekleed had en opgebaard had, nam hij enkele foto's van het lichaam en viel hij ernaast in slaap. Toen hij wakker werd, ging hij in paniek aangifte doen op het politiekantoor in Lanklaar.

Geldproblemen

Aan de basis van de moord lagen een gokverslaving en het feit dat de winkels van Inge op een faillissement afstevenden. Het koppel keek hierdoor tegen een schuldenberg van 50.000 euro aan. De kledingwinkels van Jonkers maakten al jaren geen euro winst.

Volgens de boekhouder konden de zaken dat nog wel enige tijd overleven als er een reservefonds was. Maar omdat Daniel K. na een arbeidsongeval zijn werk verloor, boven zijn stand leefde en te kampen had met een gokverslaving, verdwenen die reservefondsen als sneeuw voor de zon.

15.000 euro verloren

Om uit de geldproblemen te geraken, trok hij in de week voor de moord nog een laatste keer naar een goktent om 15.000 euro in een keer in te zetten op een roulettespel om zo naar huis te kunnen gaan met 45.000 euro. Maar de ultieme gok liep verkeerd af.

"Je wist dat de kans op winst zeer gering was. De nieuwe collectie kwam eraan en er moest 6.000 euro betaald worden. Dan zou ook de leugen aan het licht komen en moest je opbiechten dat er geen geld was", zei procureur-generaal Patrick Boyen tijdens zijn vordering eind maart.

De advocaten van Daniel K. vroegen eerder aan de rechtbank om hun cliënt maximaal twintig jaar te geven, maar de rechter volgde het oordeel van het openbaar ministerie en veroordeelde de man uiteindelijk tot vijfentwintig jaar celstraf.