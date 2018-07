25 illegalen in vrachtwagen: helft onsnapt, lading sauzen wordt vernietigd HA

16 juli 2018

10u38

Bron: Belga 57 In een trailer met 30 paletten slasaus zijn vanochtend in Brugge ongeveer 25 transmigranten aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De helft van de transmigranten sloeg op de vlucht. De volledige lading zal vernietigd worden.

Volgens het parket werden de transmigranten vermoedelijk in de streek van Antwerpen in de trailer verstopt. Het gaat om mensen die beweren afkomstig te zijn uit Ethiopië en Eritrea. Twaalf vluchtelingen konden gevat worden, de rest nam de vlucht. Ondanks een zoektocht van de Brugse lokale politie werden zij niet meer teruggevonden.

De tussenkomst van de politie verliep sowieso niet zonder slag of stoot. Eén van de transmigranten gedroeg zich weerspannig, terwijl een vrouw zelfs krabde naar de politieagente die haar onderschepte. Naar aanleiding van beide incidenten werd een proces-verbaal opgesteld. Daarnaast zal ook een onderzoek gevoerd worden naar de mensensmokkelorganisatie die de mensen in de trailer het Verenigd Koninkrijk probeerde binnen te loodsen.



De bewuste trailer was geladen met 30 paletten slasaus van het merk Heinz. Sommige paletten waren geopend door de transmigranten, maar door de menselijke aanwezigheid tussen de voedingswaren zullen ook de andere paletten volledig moeten vernietigd worden.

Negatieve publiciteit

"Dit incident onderlijnt eens te meer de grote economische impact van het fenomeen mensensmokkel", aldus procureur Frank Demeester. "In de havens en op de snelwegparkings worden dagdagelijks dekzeilen kapot gesneden, sloten geforceerd en trailers opengebroken om toegang te krijgen tot de trailers."

Om negatieve publiciteit te vermijden, maken getroffen bedrijven volgens het parket dergelijke incidenten vaak niet bekend. "De schade wordt dan gedragen door de bedrijven zelf of door hun verzekeringsmaatschappijen. Andere goederen die niet bestemd zijn voor consumptie worden vaak door de klant geweigerd omwille van beschadiging."