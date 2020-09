25.000 handtekeningen voor Julian Assange afgeleverd aan Amerikaanse ambassade HR

08 september 2020

13u38

Bron: Belga 0 Binnenland Een delegatie van vertegenwoordigers van Amnesty International heeft dinsdagochtend een petitie met zo'n 25.000 in België verzamelde handtekeningen bij de Amerikaanse ambassade in Brussel afgeleverd in de hoop dat de aanklachten tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange worden ingetrokken. Maandag werden de zittingen in de zaak rond het Amerikaanse verzoek tot uitlevering van Assange in een Londense rechtbank hervat.

“Op grond van deze handtekeningen roepen we de Amerikaanse autoriteiten op om alle aanklachten tegen Julian Assange in verband met zijn publicaties te laten vallen en tegelijkertijd dringen we er bij de Britse autoriteiten op aan om het Amerikaanse uitleveringsverzoek af te wijzen”, aldus Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige Belgische afdeling van Amnesty International.

Met 18 aanklachten tegen hem riskeert Julian Assange een gevangenisstraf tot 175 jaar in de Verenigde Staten voor het publiceren van geheime documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak op de klokkenluiderssite WikiLeaks.

Vrijheid van media

Volgens Amnesty International is de publicatie van dergelijke geheime documenten nochtans de grondslag van de vrijheid van media en het recht van de bevolking op toegang tot informatie van algemeen belang.

Volgens de organisatie bestaat er in het geval van uitlevering bovendien een kans op foltering of een andere vorm van mishandeling.

Amnesty International vreest aldus dat de uitlevering van Assange en een eventuele veroordeling een ‘gevaarlijk precedent’ schept en een afschrikkend effect op de vrijheid van media kan hebben.

Lees ook: Waarom Julian Assange niet de held is die hij pretendeert te zijn (+)