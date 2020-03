24-urenstaking uitgebroken in gevangenis Leuze-en-Hainaut na steekincident kv

31 maart 2020

21u01

Bron: Belga 0 In de gevangenis van Leuze-en-Hainaut heeft een gedetineerde vanochtend een messteek toegediend aan een cipier. Vakbonden en personeel besloten nadien om voor 24 uur het werk neer te leggen. Tot woensdagmiddag draait de gevangenis op een minimumdienst.

Het incident vond plaats toen de cel van de gevangene geopend werd. De cipier incasseerde bij de aanval een messteek.

Na het voorval kwamen de bonden bijeen en om 14 uur startte de 24 urenstaking. De gevangenis blijft draaien op nachtdienst. Er is geen wandeling voor de gedetineerden, aldus de woordvoerster van het gevangeniswezen. Over de aard van de verwonding en de gezondheidstoestand van de cipiers is niets geweten.



Bij Jimmy Verlez, secretaris van de liberale vakbond VSOA, valt dan weer te horen dat drie collega's gewond raakten. "Dit kunnen we niet aanvaarden nu de situatie al gespannen is door de gezondheidscrisis. Daarom vindt er een 24-uursactie plaats, tot morgen 14 uur."

In Leuze zijn momenteel 340 gevangenen opgesloten. Vanwege de coronacrisis gelden er allerlei beperkingen. Zo mogen de gevangenen geen bezoek krijgen, blijft de bibliotheek gesloten, enzovoort. De wandelingen zijn ingekort.