24 urenstaking in Leuven-Centraal en gevangenis van Sint-Gillis HAA

22 januari 2020

12u35

Bron: Belga 0 Minimale dienstverlening De vakbonden kondigen een 24 urenstaking aan in de gevangenis Leuven-Centraal vanaf vanavond 22 uur. In de gevangenis van Sint-Gillis volgt dezelfde actie morgenavond en zondag, zegt ACOD-vakbondsman Gino Hoppe.

De vakbonden zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen. "Er zouden erg weinig mensen kunnen staken", aldus Hoppe. De minister sloot de onderhandelingen zelf af.

De acties in Leuven en Sint-Gillis zijn wellicht een voorbode voor meer. Maandag overleggen de vakbonden over verdere acties. ACOD zal het gevangenispersoneel alvast oproepen om mee te lopen met de nationale betoging die de socialistische vakbond dinsdag organiseert rond de bescherming van de sociale zekerheid.



Eddy De Smedt van VSOA zegt dat er vandaag personeelsvergaderingen plaatsvinden in de gevangenissen. Hij benadrukt dat bij de acties rekening gehouden zal worden met de rechten van de gedetineerden. "We gaan langzaam starten, bijvoorbeeld met stiptheidsacties. Als er geen signaal komt van de minister, kunnen zwaardere acties volgen.”