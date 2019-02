24-urenstaking bij RTBF tegen interimarbeid HR

21 februari 2019

08u29

Bron: Belga 0 Bij de Franstalige openbare omroep RTBF is om middernacht een 24-urenstaking begonnen. De actie was door de vakbonden aangekondigd.

Het eerste radionieuws om 5 uur was een kort bulletin, zonder analyses of reportages. Om middernacht werd op de radiozenders een verklarende boodschap verspreid. De rest van de dag zullen heel wat uitzendingen verstoord zijn, met beperkte nieuwsuitzendingen.

Het personeel, vertegenwoordigd door het gemeenschappelijk vakbondsfront CGSP, SLFP en CSC, protesteert tegen het te vaak beroep doen op interimarbeid. Tijdelijke arbeid is goed voor zowat 150 voltijdse equivalenten. Het personeel eist dat minstens 60 voltijdse medewerkers worden geregulariseerd met een contract van onbepaalde duur.

De RTBF-directie deed maandag een voorstel om 30 tot 35 voltijdse werknemers aan te nemen. Zij wijst erop dat de stabiliteit van het effectief is opgenomen in de beheersovereenkomst. Tot donderdagavond is een stakingsprogramma voorzien.