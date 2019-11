24-urenstaking bij brouwerijen en depot AB InBev

20 november 2019

Bron: Belga

Deze ochtend is in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots van AB InBev in ons land een staking uitgebroken voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte uitbetaling van de lonen en de RSZ-aangifte.