24-urenstaking bij AB InBev: “We willen dat directie problemen niet langer minimaliseert” tvc

20 november 2019

10u43

Bron: Belga 6 Deze ochtend is in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots van AB InBev in ons land een staking uitgebroken voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte uitbetaling van de lonen en van de RSZ-aangifte. Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden participeren aan de actie die ondersteund wordt door de drie vakbonden.

“Aanleiding voor de actie zijn de stroef lopende onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie die geldt als sanctie als de werkgever de afgesproken regels op dat vlak niet nakomt. Er loopt op dat vlak een bestaand akkoord maar wij willen de garanties uitbreiden. Er is echter veel meer aan de hand bij AB InBev. Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt, bewijst dat de problemen zeer diep zitten”, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land Kris Vanautgaerden

AB InBev slaagt er volgens Vanautgaerden maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. “Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output want er worden veel fouten gemaakt. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden”, aldus de vakbondsman.

Pensioenberekening

Een derde probleem, dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. “Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn onder meer consequenties voor de pensioenberekening”, aldus Vanautgaerden.

Dat deze problemen niet opgelost geraken wijt de vakbondsman onder meer aan de grote wisseling in het management van AB InBev. “Om de twee jaar komen er andere personen in functie waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen en iedereen voor deze problemen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een oplossing en willen dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert”, aldus Vanautgaerden.

