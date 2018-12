24-jarige man in levensgevaar na zwaar geval van verkeersagressie in Antwerpen: dader blijft op slachtoffer stampen na banaal ongeval

29 december 2018

In de Antwerpse Tentoonstellingswijk is een 24-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt na een vechtpartij op straat in de Camille Huysmanslaan. Dat meldt het Antwerpse parket, dat het heeft over een zwaar geval van verkeersagressie.