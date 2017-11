24-jarige ambulancier Marlies staat als enige vrouw haar mannetje in Helden van Hier: Door het Vuur 10u10

Bron: vtmnieuws.be 0

Ambulanciers Marlies en Kenneth worden opgeroepen bij een verwarde oude vrouw. Ze denkt dat haar man dood in bed ligt, maar die laatste blijkt al twaalf jaar overleden. De vrouw is over haar toeren en wordt door Marlies getroost.