236 miljoen euro schade door stormen dit jaar KVDS

29 december 2019

09u37 0 Stormen hebben voor maar liefst 236 miljoen euro aan schade aangericht afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen Assuralia, die de krant De Zondag kon inkijken.

We kenden dit jaar twee grote stormen. Die geselden op 4 en 10 maart ons land. De storm van 4 maart resulteerde in 5.868 schadedossiers, goed voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro. De storm van 10 maart was nog heviger en goed voor 106.176 schadegevallen. Die stonden voor een bedrag van in totaal 225 miljoen euro.

De stormen van 2019 waren de op één na schadelijkste van de jongste tien jaar. Alleen de Pinksterstorm van 2014 veroorzaakte nog meer ellende. 179.421 schadegevallen werden er toen geteld, goed voor een totaalbedrag van 665 miljoen euro. In totaal telden we de jongste tien jaar vijf stormen waarbij de schade tot boven de 100 miljoen euro opliep.





Goed om weten: wie een brandverzekering heeft, kan de kosten van stormschade recupereren. Ook andere natuurrampen zijn daar voor particulieren en handelaars in opgenomen, zoals overstromingen. Bij bedrijven ligt dat anders. Daar kan stormschade wel optioneel in de brandverzekering worden opgenomen.