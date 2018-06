23-jarige Syrië-strijdster bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel Redactie

26 juni 2018

21u12

Bron: Belga 4 Een 23-jarige vrouw uit Brussel is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete van 16.000 euro wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De jonge vrouw, Siham C., was in 2014 naar Syrië vertrokken en zou daar nog steeds verblijven. Ze werd dan ook bij verstek veroordeeld.

De jonge vrouw was in 2014 als vermist opgegeven en bij hun aangifte hadden de ouders van het meisje al te kennen gegeven dat ze vreesden dat ze naar Syrië was vertrokken om er de rangen van terreurgroep Islamitische Staat te vervoegen. Die vrees bleek al snel gegrond. Via WhatsApp en Viber was de jonge vrouw immers in contact gebleven met haar kennissen en uit die gesprekken hadden de speurders kunnen opmaken dat Siham C. in Syrië een Franse jihadist had gehuwd.

In de gesprekken met haar familie, tussen september 2014 en september 2017, had Siham C. ook vermeld dat ze in Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat, verbleef en dat ze in dezelfde groep strijders zat als Younes Abaaoud, de jongere broer van terrorist Abdelhamid Abaaoud. In die contacten had Siham C. ook aangekondigd dat er aanslagen zouden gepleegd worden in België.