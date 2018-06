23-jarige motard in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding in Dudzele MMB

26 juni 2018

20u49

Een 23-jarige man uit Knokke ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een ongeval met zijn moto. De twintiger reed deze middag met zijn tweewieler langs de Damse Steenweg in Dudzele (Brugge), toen het even na 16 uur fout liep. De motard kwam in aanrijding met een personenwagen die vermoedelijk net een parkeerplaats of oprit had verlaten. Door de klap brak de moto in twee stukken.

De 23-jarige bestuurder smakte tegen de grond en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van de MUG-diensten. De man werd uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn situatie is nog steeds kritiek. De politie van Brugge deed ter plaatse de nodige vaststellingen en sloot de rijbaan een tijdlang af. Het verkeer moest daardoor omrijden.