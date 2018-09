23-jarige Franstalige student op N-VA-lijst van Ben Weyts in Beersel TT

Vlaams minister Ben Weyts heeft de N-VA-lijst voorgesteld waarmee hij in Beersel als lijsttrekker participeert aan de verkiezingen. Als N-VA de burgemeestersjerp binnenhaalt, zal gemeenteraadslid Kristien Vanhaverbeke dienstdoend burgemeester worden zolang Weyts minister is. Opvallende naam op de lijst is de Franstalige student Maxence Van Impe (23). N-VA zetelt in Beersel in de oppositie en heeft 8 gemeenteraadszetels op 27.

N-VA wil komaf maken met de "blunders" van de coalitie CD&V, Open Vld en Groen-sp.a die momenteel Beersel bestuurt. Weyts verwijst hierbij onder meer naar de "onwettige en onzinnige" nieuwe belastingen die het gemeentebestuur invoerde op economische bedrijvigheid en die de partij zo snel mogelijk wil afschaffen. De partij heeft voorts ook kritiek op de geplande afbraak van het Herman Teirlinckhuis die het heeft kunnen tegenhouden, de invoering van onwettige verkeersborden en "de totale uitverkoop van het gemeentelijk patrimonium zonder overleg met de verenigingen die de gebouwen gebruikten".

De partij wil daarnaast ook het behoud van het groene en Vlaamse karakter. "Beersel heeft nu al 63 procent meer bebouwde oppervlakte dan het Vlaams gemiddelde en scoort veel slechter dan vergelijkbare gemeenten in de Vlaamse Rand. Het resultaat is minder groen, meer beton, meer verkeer, meer vervreemding,... De ongebreidelijke groei van inwoners en bebouwing moet stoppen. We moeten de open ruimte die er nog is, zoveel mogelijk beschermen zodat Beersel Vlaams en landelijk blijft", aldus Weyts.

De verrassende keuze voor de Nederlandssprekende Franstalige student Maxence Van Impe op de lijst is volgens Weyts een appel aan de Franstaligen in zijn gemeente om mee te ijveren "voor het behoud van het Vlaamse en groene karakter" ervan. "Vele Franstaligen zijn verhuisd uit Brussel omwille van het groene karakter van Beersel. Als ze dit zo willen houden, moeten we niet alleen de verdere bouwexplosie stoppen, maar ook het Vlaams karakter van de streek behouden", aldus de minister. De Franstalige Union Beersel heeft momenteel 4 zetels in de gemeenteraad.